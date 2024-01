Justiça nega liminar a Barletta em processo contra o Ceará por verbas atrasadas

Chrystian Barletta entrou com ação na Justiça contra o Ceará devido a pagamentos atrasados Crédito: FÁBIO LIMA

A Justiça indeferiu o pedido de liminar em ação movida pelo jogador Chrystian Barletta por rescisão indireta de contrato com o Ceará. Apesar da decisão, o processo, que está sob sigilo, segue até o julgamento do mérito. O jurídico do Alvinegro tem um prazo de cinco dias para apresentar a defesa do clube. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme o Esportes O POVO apurou com fontes ligadas à diretoria do Ceará, a cúpula do clube teria feito um acordo com Barletta para pagamento em fevereiro de dois meses de direitos de imagem atrasados.

Play

Confira a nota completa enviada pelo advogado Filipe Rino “Barletta tem diversas verbas em atraso, que o Ceará SC deixou de pagar. Há atrasos de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas, bem superiores a 2 meses. Algumas verbas estão em atraso há 6 meses, desde sua contratação. O Barletta tentou por diversas vezes dialogar, receber, ter sua remuneração em dia. Infelizmente não foi possível, o clube não conseguiu colocar em dia o que está em atraso.

A Lei Geral do Esporte prevê que em casos de atrasos superiores a 2 meses (salário, direito de imagem ou FGTS) enseja na rescisão indireta do contrato de trabalho. E no caso do Barletta há atrasos de até 6 meses. E nesse caso, o clube poderá ser condenado a pagar a cláusula compensatória desportiva, que são os salários até o final do contrato. Era a última opção do Barletta, que sempre privilegiou o diálogo e aguardou meses para regularização, mas ele precisou entrar com ação contra o clube, em virtude desses atrasos.