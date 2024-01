Presidente do Ceará confirma dívidas com Barletta, Floresta e jogadores dos elencos de 2022 e 2023

João Paulo Silva, presidente do Ceará, disse que acredita em bons resultados para 2024 Crédito: FERNANDA BARROS

Em seguida, João Paulo revelou que o rebaixamento do Vovô para a Série B em 2022 foi prejudicial financeiramente, causando dívidas com atletas daquela temporada e também de 2023. "Em 2022, como todos sabem, o Ceará foi rebaixado para a segunda divisão e as receitas são completamente diferentes, principalmente no contrato de direitos de transmissão. Isso impactou nas nossas contas. Hoje temos alguns compromissos ainda a pagar para atletas de 2022 e alguns atletas de 2023, mas todos já conversamos. Estaremos fazendo a resolução em breve." No pronunciamento, o dirigente ainda explicou a situação que envolve a venda do zagueiro Marcos Victor ao Bahia. Isso porque o Floresta, clube detentor de 40% dos direitos econômicos do jogador, entrou com uma ação contra o Ceará alegando o não pagamento do montante. "Realmente existe uma dívida. Vendemos o Marcos Victor e o Floresta tem 40% desse valor. Infelizmente não conseguimos honrar, nas datas acordadas. Ele (Teixeira) está no direito dele e entrou com uma ação. Mas a gente vai resolver, é uma dívida do clube", comentou o presidente alvinegro. Ceará: alternativas para sanar dívidas Além de confirmar os débitos, João Paulo Silva também comentou sobre as alternativas que o clube trabalha para poder pagar as dívidas em aberto. De acordo com ele, as situações serão resolvidas nos próximos dias. "O Ceará tem alguns valores a receber de vendas de atletas, mecanismos de solidariedade e cotas de participação em campeonatos. Isso está dentro do nosso fluxo para resolvermos essas pendências nos próximos dias."