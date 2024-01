Ceará avança em acordo de quitação de dívidas com sete jogadores

De acordo com o jornalista, além de quitar a dívida com Barletta até a próxima sexta-feira, 26, o Ceará acordou a forma e o tempo de pagamento com os representantes de Zé Roberto – o mesmo de Barletta – e Iury Castilho.

Segundo o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN , o Ceará utilizará o dinheiro que tem a receber das vendas de Caio Paulista e Artur Victor, além de parte da verba de participação da Copa do Nordeste, para quitar e encerrar de vez os problemas trabalhistas com os atletas.

Após detalhar em pronunciamento oficial, divulgado pelo pelo clube na tarde desta terça-feira, 23, que o Ceará possui planejamento e já conversa com jogadores para renegociações de dívidas, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, começou as movimentações e chegou a acordo com parte dos atletas com quem o Vovô tem pendências de pagamentos.

Outros atletas do elenco de 2022, com dívidas somadas em R$ 1 milhão, como Vina, Lima, J. Ricardo e Messias, também chegaram a acordos para o pagamento do que o clube ainda deve.

Em contato com o Esportes O POVO, a versão da defesa do atacante Zé Roberto, por sua vez, é de que não houve nenhum contato com o atleta para tratar da quitação até a manhã desta quarta-feira, 24.

João Paulo Silva detalhou e assumiu os débitos pendentes do Ceará em seu pronunciamento, mas revelou que já realizou uma reunião com o atual elenco para explicar a situação e mandou um recado ao torcedor solicitando união neste momento. Além disso, afirmou que o time de Porangabuçu não é "uma massa falida".

"Já me reuni com os atletas, mostrei de forma transparente o momento que o clube está passando. A gente sabe que a cobrança dentro do Ceará é muito grande, mas temos total responsabilidade e transparência com todas as pessoas que fazem o Ceará. Quero dizer ao torcedor que o Ceará não é uma massa falida, não é uma manobra de SAF. Precisamos de união. O momento é desafiador, mas posso garantir que o elenco está fechado e focado nos objetivos da temporada", finalizou João Paulo.

Com tantas movimentações fora das quatro linhas, o Ceará volta suas atenções esportivamente para o próximo sábado, 27, quando enfrenta o Floresta pela segunda rodada do Campeonato Cearense de 2024, no qual estreou com empate ante o Maracanã. A bola rola no estádio Presidente Vargas às 16h40.