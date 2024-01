Advogado de Barletta e Zé Roberto diz que outros jogadores do Ceará estão sem receber

A revelação aconteceu enquanto o advogado comentava sobre a busca pelo diálogo com a diretoria, para que os atletas não fiquem sem receber salários após a quitação do que está em débito perante à Justiça

Advogado dos atacantes Chyrstian Barletta e Zé Roberto, Felipe Rino revelou nesta terça-feira, 23, em participação no programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, que outros atletas do atual elenco do Ceará estão com salários atrasados e buscaram o escritório trabalhista.

A revelação aconteceu enquanto o advogado comentava sobre a busca pelo diálogo com a diretoria, para que os atletas não fiquem sem receber salários após a quitação do que está em débito perante à Justiça.

“Queremos conversar. Não adianta eles colocarem tudo em dia… e como será daqui a dois ou três meses? Veja a situação que isso pode criar no ambiente do Ceará, porque não são só Barletta e Zé Roberto que estão sem receber. Aí publicamente o clube paga somente o atleta que entrou com a ação e como ficam os outros atletas que não receberam? Sim [outros atletas do atleta elenco me procuraram], mas não posso revelar nomes”, disse Felipe Rino.