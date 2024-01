João Paulo Silva cita receitas para pagar dívidas e avisa: "O Ceará não é uma massa falida"

Em pronunciamento oficial nesta terça-feira, 23, o presidente João Paulo Silva, do Ceará, comentou sobre as dívidas do clube alvinegro com jogadores e outras equipes do futebol brasileiro. Na ocasião, além de confirmar os débitos, o mandatário citou algumas alternativas que serão utilizadas para sanar as dívidas do Vovô.

"Já me reuni com os atletas, mostrei de forma transparente o momento que o clube está passando. A gente sabe que a cobrança dentro do Ceará é muito grande, mas temos total responsabilidade e transparência com todas as pessoas que fazem o Ceará. Quero dizer ao torcedor que o Ceará não é uma massa falida, não é uma manobra de SAF. Precisamos de união. O momento é desafiador, mas posso garantir que o elenco está fechado e focado nos objetivos da temporada", finalizou João Paulo.

Ceará: situação do atacante Chrystian Barletta

No pronunciamento, o mandatário do Vovô também explicou o andamento da situação do atacante Chrystian Barletta, que entrou com uma ação contra o clube devido pagamentos atrasados.

"O clube realmente foi surpreendido. Eu sei do débito que existe com o atleta (Barletta). O clube está se defendendo, está em segredo de justiça. O que posso falar do valor da compra é que nós chegamos a pagar R$ 2,2 milhões ao clube e o Ceará tem 50% do atleta. O departamento jurídico está responsável por toda a defesa", disse.