Floresta cobra R$ 1,8 milhão do Ceará por percentual da venda de Marcos Victor ao Bahia

Zagueiro Marcos Victor no jogo Atlético de Alagoinhas x Bahia pelo Campeonato Baiano 2024 Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Em meio ao imbróglio que envolve o atacante Barletta, o Ceará sofreu nova ação judicial nos últimos dias relativa a outra dívida. O Esportes O POVO apurou que o Floresta cobra o pagamento de R$ 1,8 milhão por parte do Alvinegro pelo percentual da venda do zagueiro Marcos Victor para o Bahia, firmada em dezembro de 2022. O Esportes O POVO teve acesso à íntegra da ação do Verdão na Justiça Comum, protocolada na última quinta-feira, 18. O documento inclui o contrato da transferência de Marcos Victor para a equipe de Salvador, o acordo selado entre Ceará e Floresta pela divisão dos direitos econômicos e a notificação extrajudicial do clube da Vila Manoel Sátiro para tentar receber o montante, em novembro do ano passado.



