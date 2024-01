Vagner Mancini diz que esperava vitória do Ceará, mas afirma: "Vi muita coisa boa"

O desempenho do elenco no empate em 1 a 1 contra o Maracanã, porém, foi avaliado positivamente pelo treinador, que reforçou haver necessidade de melhorar a parte física para os próximos duelos

Diante do Maracanã, o treinador do Alvinegro de Porangabuçu promoveu a estreia de 11 das 12 contratações do clube para a temporada . A exceção foi o centroavante Facundo Barceló, que não foi regularizado a tempo da partida. Para Mancini, as mudanças fazem parte do “novo processo” do Ceará para 2024.

“Eu esperava um pouquinho mais em termos de resultado, esperava que o Ceará fosse chegar a vitória. É lógico que do outro lado tem uma equipe que, pelo que me informei, vem jogando junto nos últimos anos. É óbvio que essa é uma dificuldade para uma equipe que está sendo montada, que não está fisicamente no mesmo nível do adversário, mas vi muita coisa boa […] Sabíamos que seria um jogo pegado, de muita marcação, aquele jogo que você quer que a bola role e o adversário para toda hora”, disse Mancini.

“É o início de um novo processo. Entendemos que tínhamos que mudar um pouco a cara do time, a maneira de jogar, um futebol mais leve e rápido. É o que gosto de ver nas minhas equipes, uma transição muito forte. Enfrentamos um adversário que soube jogar, que tem um pouco mais de tempo de treinamento e isso acabou, de certa forma, dificultando o jogo do Ceará no segundo tempo, porque alguns atletas tiveram queda física. A opção por entra com nove jogadores diferentes também vai de encontro com a nossa ideia de mudar a forma da equipe de jogar, o panorama, a atmosfera. A torcida do Ceará esperava isso da gente”, explicou.

O Ceará volta a campo no sábado, 27, às 16h40min (de Brasília), contra o Floresta, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. Figurando no Grupo B, o Alvinegro ocupa a 2ª posição, com um ponto, podendo ser ultrapassado pelo Barbalha em caso de vitória nesta segunda-feira, 22, contra o Caucaia.