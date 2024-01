Apresentado no São Paulo, Erick cita profissionalismo com o Ceará em negociação: "Nunca tirei o pé"

Erick e São Paulo iniciaram as negociações para a assinatura de um pré-contrato em junho de 2023, quando o jogador defendia o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro

O atacante Erick, ex-Ceará, foi apresentado oficialmente pelo São Paulo em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 22. O jogador, um dos principais destaques do Alvinegro em 2023, lembrou da negociação com Tricolor paulista no meio do ano passado e citou o profissionalismo com o Vovô.

Erick e São Paulo iniciaram as negociações para a assinatura de um pré-contrato em junho de 2023, quando o jogador defendia o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro tentou, sem sucesso, a renovação com o atleta, mas preferiu manter o atacante para o restante da Série B e não ter qualquer compensação financeira no fim do contrato.