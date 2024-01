Estreia do Ceará decepciona pelo resultado, mas equipe tem margem para evolução; veja análise

A estreia do Ceará no Campeonato Cearense 2024 contra o Maracanã frustrou o torcedor que esperava uma vitória para iniciar a temporada. O empate por 1 a 1, com a equipe saindo atrás do placar e buscando a igualdade apenas na reta final, trouxe novamente a desconfiança para uma torcida que espera ansiosamente por um ano melhor em termos de resultados.

Diante do Maracanã, Vagner Mancini promoveu a estreia de 11 das 12 contratações. A exceção foi o atacante Facundo Barceló, que não foi regularizado a tempo do confronto. Escalado no 4-3-3, com Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Saulo Mineiro, a equipe demonstrou margem para evolução. Tecnicamente é um time ajustado e com boa capacidade de construção, que, se encaixar, pode dar trabalho com a filosofia agressiva ofensivamente que o treinador destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É o início de um novo processo. Entendemos que tínhamos que mudar um pouco a cara do time, a maneira de jogar, um futebol mais leve e rápido. É o que gosto de ver nas minhas equipes, uma transição muito forte. Enfrentamos um adversário que soube jogar, que tem um pouco mais de tempo de treinamento e isso acabou, de certa forma, dificultando o jogo do Ceará no segundo tempo, porque alguns atletas tiveram queda física. A opção por entra com nove jogadores diferentes também vai de encontro com a nossa ideia de mudar a forma da equipe de jogar, o panorama, a atmosfera. A torcida do Ceará esperava isso da gente”, disse Vagner Mancini, em entrevista coletiva pós-jogo.