Mancini utiliza 11 das 12 contratações do Ceará na primeira partida do Campeonato Cearense

Com muitas caras novas, o Ceará estreou com empate ante o Maracanã, neste domingo, 21, pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Na ocasião, a equipe alvinegra saiu atrás do placar, mas conseguiu buscar a igualdade no marcador com um gol do estreante Aylon.

Na partida, o técnico Vagner Mancini promoveu a primeira participação de 11 dos 12 reforços trazidos pela diretoria alvinegra para montar o elenco do Vovô. O único que não entrou em campo foi o atacante Facundo Barceló, que chegou a menos tempo e ainda não teve o contrato regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos onze estreantes, nove apareceram logo na escalação inicial, foram eles: Fernando Miguel, Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes, Matheus Bahia, Lourenço, Lucas Mugni, Jorge Recalde e Facundo Castro. Na segunda etapa, entraram Bruninho e Aylon.