Aylon sai do banco e estreia marcando seu primeiro gol pelo Ceará

O Ceará estreou no Campeonato Cearense com um empate ante o Maracanã, neste domingo, 21, no estádio Presidente Vargas. Na ocasião, o Alvinegro saiu atrás do placar e foi buscar a igualdade no fim do jogo.

O responsável pelo tento do Vovô foi o recém-chegado atacante Aylon, que saiu do banco aos 26 minutos da segunda etapa e marcou 13 minutos depois de entrar em campo, na sua primeira chance.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Revelado pelo Internacional, Aylon chegou ao Ceará após passagem pelo Novorizontino, onde participou de 54 partidas em 2023, registrando 14 gols e cinco assistências. Na carreira, ainda tem passagens por Paysandu, Goiás, América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, CSA e Ituano.