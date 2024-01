Mais de 4 mil torcedores do Ceará lotam a sede do clube em estreia pelo Campeonato Cearense

O Ceará deu o pontapé inicial na temporada neste domingo, 21, e começou com um empate. A equipe saiu perdendo para o Maracanã, no estádio Presidente Vargas, mas chegou ao empate com o estreante Aylon e o confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense, foi encerrado em 1 a 1.

A torcida não deixou a desejar no primeiro compromisso de 2024 e lotou a sede do clube para acompanhar a partida. Após parte dos torcedores alvinegros reclamarem dos preços cobrados pelo time maracanauense para o jogo, cerca de 4 mil torcedores estiveram presentes em Porangabuçu para acompanhar o começo de ano do Vovô.



Os portões foram abertos às 15 horas, com a presença de banda de pagode e bebida. A entrada foi gratuita para os sócios. Para os não sócios o valor cobrado foi de R$ 10. Além disso, ocorreu um "Feirão do Sócio", na Loja Sede.