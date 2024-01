Maracanã e Ceará empatam por 1 a 1 na estreia do Cearense 2024

Maracanã e Ceará empataram por 1 a 1 neste domingo, 21, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024. Vinicius Canindé abriu o marcador para os alvicelestes, enquanto Aylon igualou para os alvinegros.

Com o resultado, o Maracanã chega a 3ª colocação do Grupo A, enquanto o Ceará assume a 2ª posição do Grupo B. As equipes, porém, podem perder posição dependendo do resultado de Caucaia x Atlético-CE, que será disputado nesta segunda-feira, 22, às 20 horas (de Brasília).

Maracanã 1 x 1 Ceará: o jogo

Com elenco reformulado para a temporada, Vagner Mancini colocou em campo o que tinha de melhor à disposição. Escalado no 4-3-3, explorou o lado direito com Raí Ramos e Facundo Castro. O lateral, inclusive, participou ativamente da fase ofensiva, enquanto o ponta caia por dentro para ser opção de passe entrelinhas.