Presidente se diz favorável ao direito de voto do sócio-torcedor em eleições do Ceará

João Paulo Silva, mandatário alvinegro, destacou que recebeu cópia do estatuto e é a favor do voto dos sócios

Em entrevista concedida ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN , na noite deste sábado, 13, o presidente do Ceará , João Paulo Silva, falou sobre a reforma do estatuto do clube. O dirigente afirmou que é a favor de uma mudança para permitir que sócios possam votar nas eleições alvinegras.

O presidente do Vovô afirmou que recebeu uma cópia do estatuto e ainda não se aprofundou totalmente, mas frisou a necessidade de discutir certos pontos. Ele se posicionou a favor do voto do sócio-torcedor nas eleições do clube, falando como conselheiro, pois considerou o formato interessante.

“Dentro do formato que eu vi, achei interessante. Sou totalmente favorável a isso nesse momento. Mas têm algumas coisas que precisam ser discutidas, avaliadas, dentro do que eu vi. Confesso que ainda não consegui ler todo e nem me aprofundar 100% no que foi colocado em pauta. Mas já tenho dito que sou favorável ao sócio-torcedor votar”, relatou no programa do último sábado.

A participação dos sócios nas eleições foi um dos temas mais populares entre as opiniões dos torcedores, assim como a profissionalização da diretoria. No modelo vigente, o sócio-torcedor não vota nas decisões do executivo e os cargos da diretoria não são remunerados.



O documento piloto do estatuto, obtido com exclusividade pelo Esportes O POVO, prevê a participação dos sócios nas Assembleias Gerais, para escolher presidente e vices no executivo alvinegro. O texto relata que é necessário ter três anos ininterruptos de admissão e adimplência ao programa de sócio-torcedor.