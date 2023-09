Ceará lança site para coletar opinião da torcida sobre Reforma do Estatuto do clube

O Ceará, por meio da Comissão de Reforma do Estatuto, abriu um site específico para receber sugestões de toda a torcida quanto a mudança no atual estatuto vigente no clube. Todos os torcedores e não somente os sócios poderão opinar por meio do endereço de site estatuto.nacaoalvinegra.com.

Sócios-torcedores e conselheiros poderão deixar as sugestões até o dia 19 de setembro. Não-sócios terão o direito de aplicar sugestões após o dia 20 do mesmo mês. A ideia do Vovô é promover uma maior aproximação com o torcedor alvinegro numa reforma do Estatuto.

O presidente da Comissão, Antônio José Maria, frisou em entrevista ao site oficial do clube da importância da participação da torcida no processo.