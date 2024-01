João Paulo Silva detalha reformulação no Ceará e projeta 2024: "Vai ser diferente"

Entrevistado pelo programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN , na noite deste sábado, 13, o presidente do Ceará , João Paulo Silva, detalhou o processo de reformulação no clube e projetou as expectativas para a temporada 2024. Conforme ele, o ano “vai ser diferente” para o Alvinegro.

“Trouxemos o João Paulo Sanches [coordenador de futebol], que foi o primeiro contratado, no início de novembro. Eu já tinha contato com o João Paulo desde a época do Atlético-GO, sabia do grande profissional que ele é, do conhecimento que ele tem de muitos atletas, então eu acredito muito no trabalho dele”.

Em seguida, mais nomes chegaram para compor o Departamento de Futebol. O Ceará trouxe Lucas Drubscky para ser Executivo de Futebol e Haroldo Martins para o cargo de Diretor de Futebol. Segundo o presidente, as possíveis contratações de atletas são analisadas pelos citados e pelo departamento de análise.

“Fizemos várias reuniões semanais, discutimos os nomes um a um. Todos esses nomes foram discutidos, todos. Contratamos 12 jogadores, discutimos todos esses jogadores, discutimos também os jogadores que tinham contrato e saíram: Jean Carlos, Nicolas... Toda essa movimentação do futebol foi discutida, planejada”, relatou no programa deste sábado.

Ao projetar as expectativas para a temporada, o mandatário demonstrou que confia na capacidade do elenco montado. O Ceará disputará a Série B em busca de um acesso à elite. Além disso, terá pela frente o Estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

“Eu acredito muito que 2024 vai apresentar bons resultados e vai ser diferente, e o torcedor já está vendo que vai ser. Lógico que futebol tem os seus senões, mas vamos buscar bons resultados", afirmou.