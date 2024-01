Documento piloto do novo estatuto do Ceará é entregue ao Conselho Deliberativo; saiba propostas

A Comissão de Reforma do Estatuto entregou ao Conselho Deliberativo nesta quarta-feira, 27, o anteprojeto do novo Estatuto do Ceará Sporting Club. O documento piloto, obtido pelo Esportes O POVO com exclusividade, conta com mais de 60 páginas e será levado à apreciação dos conselheiros, em data a ser definida pela mesa diretora, na figura do presidente José Barreto de Carvalho Filho.

Dentre os temas principais do anteprojeto, estão a remuneração da Diretoria Executiva, visando a profissionalização do setor, além da participação de sócios-torcedores, com três anos ininterruptos de admissão e adimplência ao programa de sócio-torcedor do Ceará, nas Assembleias Gerais, para decisão do presidente e dos vices-presidentes do executivo do clube.

“A Assembleia Geral é o poder máximo do Vozão e é constituída por Associados Torcedores com 36 (trinta e seis) meses ininterruptos de admissão e adimplência no programa sócio-torcedor; por Associados Proprietários que tenham adquirido o título de sócio-proprietário do Vozão há, no mínimo, 01 (um) ano; e por Associados Conselheiros”, cita o artigo 34 do anteprojeto do estatuto.