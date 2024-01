Presidente do Ceará ressalta que Série B "não vai ser fácil", mas demonstra otimismo para 2024

Mandatário ressaltou as expectativas para a temporada e para a segunda divisão em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN

A principal meta do Ceará para 2024 está muito bem denotada desde 2023, quando o time não alcançou o acesso à Série A. Para voltar à elite do futebol, o Alvinegro de Porangabuçu tem se reforçado em campo e, fora dele, tem instaurado uma mentalidade mais próspera. Por ver e fazer partes das mudanças, o presidente do clube, João Paulo Silva, esboçou otimismo para a nova temporada em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN.

O time dá o primeiro passo em busca de bons resultados no próximo sábado,21, quando enfrenta o Maracanã às 17h30min no estádio Presidente Vargas. Para o mandatário, é obrigatório que o time busque o título estadual desde o pontapé inicial.



"Eu estou muito otimista pelo fato de ver o Ceará com uma outra mentalidade. É óbvio que o Ceará tem obrigação de chegar numa final (do Campeonato Cearense), com todo o respeito às demais equipes, mas pelo tamanho do Ceará, tamanho da torcida, peso da camisa, qualidade dos atletas. Dentro do que nós planejamos, vamos buscar esse Campeonato", ressaltou ele.