Ceará encaminha ofício de protesto contra FPF por más condições na Copinha

No documento enviado para a Federação Cearense de Futebol, com remessa à Federação Paulista de Futebol, o Vovô citou prejuízo técnico e solicitou imediata realocação

O Ceará encaminhou um ofício para a Federação Cearense de Futebol, com remessa à Federação Paulista de Futebol, protestando sobre as más condições que o clube encontrou para realizar o treino de apronto na cidade de Araraquara (SP), antes do duelo contra o São Paulo, marcado para sexta-feira, 12, às 21h30min, na Arena Fonte Luminosa, pela 2ª fase da Copinha.

O Vovô, líder invicto do seu grupo, deveria, de acordo com o regulamento da competição, ter a vantagem de permanecer no município de Leme, local onde disputou a primeira fase do torneio. A FPF, entretanto, optou por deslocar o time cearense para Araraquara sob a alegação de que o Estádio Municipal Bruno Lazzarini, com capacidade para seis mil pessoas, não conseguiria abrigar a torcida do São Paulo no confronto.