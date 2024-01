Fernando Miguel exalta adaptação da própria família ao Ceará: "Já estão vestindo o manto"

Goleiro foi apresentado pelo Alvinegro em Porangabuçu nesta quinta-feira, 11, ao lado do executivo Lucas Drubscky e do assessor de futebol Ricardinho

Qualquer tipo de mudança requer período de adaptação. Para a família do goleiro Fernando Miguel, entretanto, esse tempo foi curto na mudança entre o Fortaleza e o Ceará. Após duas temporadas no Tricolor, o jogador foi apresentado nesta quinta-feira, 11, no Alvinegro de Porangabuçu, e comentou sobre a sua adequação ao clube para além das quatro linhas. O defensor salientou a adaptação da própria família à rotina que possui como atleta e o acolhimento que recebeu do estado do Ceará desde que passou a residir no local.

"A minha família foi muito bem acolhida nesse Estado, pela escola, no lugar que a gente viveu, pelas pessoas... A gente tá sendo muito feliz aqui. Mas a família de atleta roda em uma diferente rotação das outras porque ela precisa se adaptar às mudanças. A gente nunca escondeu das nossas filhas o que é uma vida e uma família de atleta. Elas sempre lidaram com trocas de estado, de cidade. Essa é uma mudança diferente, mas uma mudança sempre bem esclarecida por elas. Elas estão felizes em permanecer e elas estão seguras com a gente dentro desse desafio", ressaltou ele.

O jogador ainda exaltou o fato de que as filhas, Manuela e Antônia, já são abraçadas pelo clube. "Já vestiram a camisa, o pessoal já mandou a camisa para Manuela e para Antônia. Minha esposa veio comigo, mas já retorna para o Rio Grande do Sul para buscá-las e já estão vestindo o manto. Estão felizes e motivadas por poder viver esse momento com o pai delas, sabendo que é um desafio importante e que elas fazem parte de tudo isso", finalizou ele.