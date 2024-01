Mugni, Fernando Miguel e Aylon são regularizados no BID e podem atuar pelo Ceará

Trio fica à disposição do técnico Vagner Mancini para a estreia da equipe na temporada, agendada para o dia 21 de janeiro, contra o Maracanã, pelo Campeonato Cearense

Reforços do Ceará para 2024, o goleiro Fernando Miguel, o meia Lucas Mugni e o atacante Aylon foram registrados pelo clube no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quinta-feira, 11.

Com isso, o trio fica à disposição do técnico Vagner Mancini para a estreia da equipe na temporada, agendada para o dia 21 de janeiro, contra o Maracanã, pelo Campeonato Cearense. A tendência é de que mais nomes sejam registrados no BID até a data da partida.