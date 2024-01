Facundo Barceló desembarca em Fortaleza para se apresentar ao Ceará

Facundo Barceló ao lado de Ricardinho, assessor do Ceará, no Aeroporto Pinto Martins Crédito: Samuel Felix / Ceará SC

O centroavante Facundo Barceló desembarcou em Fortaleza nesta quinta-feira, 11, para se apresentar ao Ceará. Contratado em definitivo até o final de 2024 para ser o 'camisa 9' do clube, o uruguaio de 30 anos realizará exames físicos e médicos e deverá iniciar as atividades com o elenco a partir de amanhã. Com a chegada de Barceló, Vagner Mancini tem todos os nove anunciados treinando, além de Ramon Menezes, que deverá ser oficializado como reforço do Ceará nos próximos dias. O uruguaio chega para disputar posição com Saulo Mineiro, que também pode atuar na função, assim como Aylon. A tendência, porém, é que Barceló seja o titular do Alvinegro de Porangabuçu em 2024.