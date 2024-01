FPF coloca Ceará em campo desgastado para treino antes de duelo contra São Paulo pela Copinha

Ceará realiza treino apronto para enfrentar São Paulo na Copinha em campo desgastado de Araraquara Crédito: Reprodução

A Federação Paulista de Futebol (FPF) disponibilizou o Estádio Municipal Cândido de Barros (Botânico), em Araraquara, para o Ceará realizar o treino preparatório para o duelo diante do São Paulo, marcado para sexta-feira, 12, às 21h30min (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela 2ª fase da Copinha. Devido à irregularidade do campo, apresentando grama alta e desgaste em alguns pontos, a equipe de Alison Henry realizou apenas atividades de bola parada. Líder do Grupo 8 com 100% de aproveitamento, o Ceará precisou deixar o município de Leme, sede do clube na 1ª fase, por determinação da FPF. A entidade alegou ao clube cearense que o Estádio Municipal Bruno Lazzarini, com capacidade para seis mil pessoas, não conseguiria abrigar a torcida do São Paulo no confronto. A saída do Alvinegro de Porangabuçu de Leme aconteceu na tarde desta quarta-feira, 10, em um ônibus enviado pela Prefeitura de Araraquara. O desembarque no município foi por volta das 19 horas.