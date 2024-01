"Gosto desse tipo de desafio", diz Fernando Miguel após trocar Fortaleza por Ceará

Para o camisa 22, a situação pode servir para motivar e contribuir com o crescimento dos atletas. O arqueiro ainda afirmou que o principal objetivo do clube para 2024 é retornar à Série A

Apresentado à imprensa nesta quinta-feira, 11, o goleiro Fernando Miguel comentou sobre a pressão que receberá de alguns torcedores do Ceará por estar vindo do arquirrival Fortaleza. Para o camisa 22, a situação pode servir para motivar e contribuir com o crescimento dos atletas. O arqueiro ainda afirmou que o principal objetivo do clube para 2024 é retornar à Série A, mas que o grupo de jogadores também estão focados na conquista do Campeonato Cearense.

“Essa pressão é o que precisa motivar atletas a crescerem. Poderia ter escolhido uma zona muito mais confortável, mas gosto desses tipos de situações, desse tipo de desafio e de crescer com o clube. O Ceará me oferece tudo isso. É um grande clássico, envolve muitas coisas na cidade. O grande objetivo é o Campeonato Brasileiro, o acesso, mas esse primeiro momento, de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, ele nos cobra muito. Estamos nos preparando desde o primeiro dia que botamos os pés aqui na cidade. E nós desejamos, nós queremos e nós procuraremos vencer esse título que o Ceará não vence (Cearense)”, disse Fernando Miguel, goleiro do Ceará.

Na visão de Fernando Miguel, a pressão ainda pode contribuir para a busca pessoal de estar no melhor nível técnico, para dessa forma conquistar a confiança do torcedor alvinegro.