"Temos uma boa relação", diz Castro sobre reedição de parceria com Barceló no Ceará

Facundo Castro inicia os treinamentos sob o comando de Vagner Mancini nesta quinta-feira, 11. Dos nove anunciados pelo clube, apenas Facundo Barceló ainda não iniciou as atividades com o elenco

O ponta-direita Facundo Castro desembarcou na capital cearense nesta quarta-feira, 10, para conhecer as instalações de Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, e iniciar as atividades visando a temporada 2024 pelo Ceará.

Recepcionado pelo assessor Ricardinho e pelos torcedores Patrícia e Renan, fruto de uma ação de marketing do clube, o uruguaio de 28 anos comentou sobre a expectativa de reeditar a parceria com Facundo Barceló, ex-companheiro de O'Higgins, do Chile, em 2022.

“Para nós dois, obviamente, é uma experiência nova. E por estarmos juntos, creio que vai ser uma fase que vamos aproveitar, temos uma boa relação dentro e fora do campo e para nós, creio que vai ajudar muito”, disse Facundo Castro, ponta-direita do Ceará.