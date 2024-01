Ceará conquista três vitórias na fase de grupos da Copinha pela 1ª vez na história; veja campanhas

O Ceará encerrou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 na liderança do Grupo 8 com 100% de aproveitamento após vencer Rondoniense-RO, Gama-DF e Lemense-SP, respectivamente. Na história do clube na Copinha, essa é a 1ª vez que o Alvinegro de Porangabuçu conquista três vitórias na fase de grupos.

A primeira participação aconteceu em 1985 e, após um hiato de 24 anos, o clube retomou em 2009, participando assiduamente desde então. A equipe de Alison Henry está disputando pela 16ª vez a Copinha. Com as três vitórias registradas, o Ceará avançou ao mata-mata da Copa São Paulo e enfrentará o 2° colocado do Grupo 7 - Ferroviária ou São Paulo.