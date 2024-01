Ceará joga bem, vence o Lemense-SP por 3 a 0 e mantém 100% de aproveitamento na Copinha

Os gols do Vovô foram marcados por Fernando e Pablo, duas vezes. O camisa 9, inclusive, já acumula três tentos na principal competição de base do país

Já classificado para a próxima fase da Copinha 2024, o Ceará entrou em campo no começo da noite desta segunda-feira, 8, e venceu o Lemense-SP por 3 a 0, em jogo válido pela última rodada do Grupo 8 do torneio.

Na partida, o Alvinegro de Porangabuçu teve boa atuação e foi ameaçado poucas vezes pela equipe paulista. As únicas chances de gol do time da casa ocorreram na primeira etapa. No segundo tempo, o domínio foi completo por parte do Vovô, que garantiu mais um triunfo na atual edição da Copinha e chegou aos nove pontos em três rodadas.