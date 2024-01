Com experiência no Brasil, Mugni diz que pode ajudar na adaptação de estrangeiros no Ceará

No Alvinegro de Porangabuçu, Mugni irá conviver com outros três atletas estrangeiros: os uruguaios Facundo Castro e Barceló, e o paraguaio Jorge Recalde. Para o argentino, é importante ajudar os atletas tanto com questões dentro de campo quanto fora dele.

Apresentado oficialmente no Ceará nesta terça-feira, 9, o meio-campista argentino Lucas Mugni ressaltou que pode contribuir na adaptação dos jogadores estrangeiros que foram contratados pelo Vovô e terão sua primeira experiência no futebol do Brasil.

“Cada futebol tem sua particularidade. Não é nem melhor ou pior, mas tem que se acostumar. Então eu quero facilitar para eles, tanto no idioma como em outras coisas. ‘Olha, o futebol brasileiro funciona assim’, ‘o jogador brasileiro é assim’, ‘a diretoria aqui é assim’. Acho que vou conseguir ajudar muito eles”, disse.

Com experiência no futebol brasileiro, onde atua desde 2021 de forma sequencial, o jogador de 31 anos também relembrou que viveu algo semelhante no Bahia, quando auxiliou dois uruguaios que chegaram ao clube durante a última temporada.

“No ano passado aconteceu algo parecido no Bahia. Chegaram dois uruguaios, era a primeira vez que eles tinham saído (para jogar no Brasil). Depois que eu fui embora, me falaram que foi de muita ajuda, porque eles tiveram muita ajuda comigo e conseguiram entender melhor como funcionava. Espero que aqui seja da mesma maneira, que eu possa ajudar eles no funcionamento dentro do campo, que é o mais importante, mas eu sei que eles têm família, igual a mim, então também ajudar fora do campo”, completou.



Confira o momento da fala de Lucas Mugni: