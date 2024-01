Pablo marca belo gol por cobertura e Ceará vence o Rondoniense na estreia da Copinha

Os primeiros minutos do confronto entre Ceará e Rondoniense na estreia da Copinha foram de muita posse de bola da equipe de Rondônia, que rodava a bola com passes curtos e apoio dos volantes, que desciam para a linha de zaga para fazer a saída de bola. Porém, mesmo com o adversário tendo a bola, a primeira chance foi do Vovô, que logo aos cinco minutos quase marca com o ponta João Victor tentando uma finalização acrobática. O atleta acabou errando o chute.

Além de Pablo, que marcou o primeiro gol da competição e que deve estar entre os mais bonitos ao final dela, João Neto e Jonatan também foram destaques, mesmo jogando na defesa. O Rondoniense, por sua vez, fez jogo duro e não deixou ser uma missão fácil para o Vovô. Após o gol, Pablo homenageou o ídolo do Ceará, Dimas Filgueiras, erguendo a camisa quatro na comemoração. O Soldado Alvinegro, como era conhecido, faleceu no último dia 22 de dezembro.

O Ceará estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta terça-feira, 2, e venceu o Rondoniense pelo placar de 1 a 0. A partida, que ocorreu no estádio Bruno Lazzarini, no Leme, em São Paulo, marcou a largada do Vovô em sua 16ª participação na competição. O gol do confronto foi marcado por Pablo, um belo tento assinalado por cobertura, de longa distância.

O Alvinegro foi ganhando confiança no jogo e balançou as redes aos 16 minutos, em um lance de muita inteligência do camisa 9, o atacante Pablo, uma das principais promessas do elenco. O artilheiro recuperou a posse de bola no meio de campo, viu o goleiro adversário adiantado e acertou um chute de enorme categoria cobrindo o arqueiro e abrindo o placar para o Ceará.



O gol permitiu que os titulares da equipe tivessem maior tranquilidade na partida e algumas tramas táticas começaram a ficar mais evidentes. O jogador de maior movimentação era o camisa dez Caio Rafael, o meia atacante aparentava certa liberdade para flutuar pelo campo e fazer com que o time rode a bola.



O lateral Zé Neto aparecia pelo meio em diversas oportunidades e conseguia bons espaços para finalizar e achar bons passes, ajudando na construção ofensiva do clube cearense. Um destaque, em especial nessa fase da partida, mas também indo bem no restante do jogo, foi o zagueiro Jonathan, capitão da equipe, que demonstrava muita tranquilidade na saída de bola e duelos aéreos.



Ao decorrer da partida, o Ceará aumentou a quantidade de jogadores no campo ofensivo e, por consequência, a pressão na marcação em cima dos zagueiros do Rondoniense. A equipe de Rondônia não conseguia manter a troca de passes que buscava no início, com isso, tentou passes mais longos e o jogo foi ficando mais aberto. O camisa 10, Hiago Oliveira, era o foco dos ataques do time.



Na segunda etapa, a pressão seguiu e o Ceará criou pelo menos mais três boas chances em roubadas de bola no campo ofensivo. O meio de campo do Rondoniense demonstrou cansaço na segunda etapa e não conseguia vencer os confrontos pela posse, facilitando o domínio do Vovô.



Kadu e João Victor, pontas do Ceará, vinham sendo bem marcados pelos laterais adversários e não conseguiam criar jogadas perigosas, em determinado momento do segundo tempo, os extremos inverteram os lados e conseguiram ser mais participativos. Aos 17 minutos da etapa, João Victor foi substituído.