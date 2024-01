Ceará vence o Gama por 4 a 2 e se isola na liderança do Grupo 8 da Copinha

Eficiente no ataque, o Ceará venceu o Gama por 4 a 2 na tarde desta sexta-feira, 5, no estádio Bruno Lazzarini, no Leme (SP), e se aproximou da classificação à fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o importante triunfo, construído com gols de Caio Rafael, João Victor, Daniel e Fernando, o Alvinegro de Porangabuçu assumiu a liderança isolada do Grupo 8 do torneio.

Intenso nas primeiras ações, o Ceará iniciou o confronto de forma avassaladora contra o Gama. Com bloco alto e ocupando o campo do time de Brasília, o Vovô conseguiu abrir o placar logo cedo, com apenas três minutos. O tento aconteceu após Caio Rafael, em cobrança de falta na ponta esquerda da área, estufar as redes.

Mais organizado taticamente, o Vovô conseguiu manter o controle do jogo por quase todo o primeiro tempo, mas um erro individual de Boateng acabou custando caro. Aos 39 minutos, o zagueiro ganês do Alvinegro errou na saída de bola, Valmir recuperou a posse e tocou para Luiz, que livre na grande área, apenas empurrou para o gol.