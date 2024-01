Parceiros de ataque em 2022, uruguaios Facundo Castro e Barceló se reencontram no Ceará

Os dois formaram a dupla de ataque do O´Higgins, do Chile, durante a temporada de 2022. Os uruguaios voltam a ser encontrar no Vovô e devem desembarcar nos próximos dias na capital cearense

Naquele ano, Barceló e Facundo Castro contribuíram, juntos, com 14 participações diretas em gols do O´Higgins na liga chilena. Barceló anotou seis tentos e deu duas assistências, enquanto Castro foi responsável por três bolas na rede e três passes que resultaram em gol.

Os uruguaios Facundo Castro e Barceló irão reeditar, no Ceará, uma parceria que fizeram na temporada de 2022, quando atuaram juntos no setor ofensivo do O´Higgins, do Chile. A dupla irá reforçar o Vovô em 2024 e deve desembarcar na capital cearense nos próximos dias.

Aquela foi a única temporada do centroavante Barceló no O´Higgins, que se transferiu no ano seguinte para o Guaraní, do Paraguai, onde somou 11 gols e cinco assistências. Já Facundo Castro ficou mais tempo no clube chileno: foram cinco anos consecutivos, entre 2019 e 2023.

Ceará já contratou quatro estrangeiros para 2024



Antes de oficializar a chegada de Barceló e Facundo Castro, o Alvinegro anunciou o meia argentino Lucas Mugni e o meia paraguaio Jorge Recalde, totalizando assim quatro reforços estrangeiros, o dobro do que teve ao longo de todo 2023.



+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

A diretoria do Vovô tem olhado com mais atenção para o mercado fora do Brasil, utilizando ao seu favor informações e dados do departamento de scout. No ano passado, por exemplo, o clube teve somente dois atletas do exterior na composição do elenco: o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, que fez cinco jogos, e o lateral Orejuela, que sequer estreou.



O Alvinegro ainda segue ativo no mercado da bola em busca de um outro centroavante e de pelo menos um volante — que também pode vir do exterior — para o elenco comandado por Mancini. O lateral Matheus Bahia e o meia Bruninho estão com situação encaminhada e devem ser oficializados em breve pelo Vovô.