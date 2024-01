Ceará anuncia renovação com Luiz Otávio por mais uma temporada

Luiz Otávio, zagueiro do Ceará, deve renovar para 2024 Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Além disso, Luiz Otávio foi campeão cearense de 2017 e conquistou por duas vezes a Copa do Nordeste, em 2020 e 2023. Ademais, Luiz foi peça importante na Série A de 2019, quando o Alvinegro de Porangabuçu escapou do rebaixamento. O presidente do clube, João Paulo Silva, destacou a importância de Luiz Otávio na história do Ceará: "Precisamos valorizar aqueles que fazem o que o Ceará é hoje. O Luiz Otávio é um ídolo da nossa torcida, um dos maiores jogadores que muitos dos nossos torcedores viram com a camisa do Ceará. Liguei pessoalmente para ele e falei sobre tudo isso, mostrando que ele seria importante para a temporada do clube, já que é um líder natural dos nossos elencos desde que chegou", pontuou. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente