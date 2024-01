Após golaço na estreia do Ceará na Copinha, Pablo homenageia Dimas Filgueiras

Atleta é tratado como uma das joias da base do Vovô e prestou homenagem ao Soldado Alvinegro em comemoração do gol da vitória

Um dos cargos que Dimas ocupou durante sua trajetória no Alvinegro de Porangabuçu foi como treinador. No período, costumava utilizar atletas da categoria de base do Vovô no time profissional, oferecendo, assim, oportunidades aos jogadores.

Pablo é um dos jogadores que mais chamam atenção no Sub-20 do Vovô. Ao seu lado, estão o zagueiro Jonathan e o lateral Zé Neto. O atacante é artilheiro do clube na categoria e está sendo observado por Mancini durante a disputa do torneio. Ao todo, marcou marcou 37 gols, nos últimos 48 jogos, somando das duas úlrimas temporadas.

Após a partida, revelou as expectativas para uma possível chegada ao profissional: "Quero muito estar no time principal, mas estou tranquilo, estou fazendo meu trabalho. É continuar seguindo para conseguir chegar aos meus objetivos e conseguir estar lá".

O legado do Soldado Alvinegro

No último dia 22 de dezembro, a torcida alvinegra e o futebol cearense como um todo, amanheceu com a notícia da morte de Dimas Filgueiras, um dos grandes ídolos da história do Vovô. A história do Soldado Alvinegro em Porangabuçu começou em 1972, depois de uma passagem pelo rival, Fortaleza.

Atuando de zagueiro e lateral-esquerdo, foram 133 jogos, com 67 vitórias, 32 empates e 34 derrotas. Além disso, conquistou dois títulos do Campeonato Cearense, em 1975 e 1976. Após sua aposentadoria, no entanto, Dimas seguiu no Ceará e ocupou diversos cargos, dentre eles treinador, membro da comissão técnica e vice-presidente.