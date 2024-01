Com foco na parte física, Ceará inicia pré-temporada em Porangabuçu

Entre os atuais contratados pelo Vovô, apenas o meio-campista Lucas Mugni e o meia Jorge Recalde ainda não apareceram em Porangabuçu. O jogador argentino participará das atividades com o grupo alvinegro a partir da quinta-feira, 4, enquanto o paraguaio chega em Fortaleza na sexta, 5, e se apresenta no clube no próximo sábado, 6. Até lá, o foco do Ceará nessa primeira semana de treinamentos será de exames médicos e principalmente preparação física.

O treinamento contou ainda com outras novas caras além dos recém contratados, já que seis atletas da base participaram das atividades com Mancini. Foram eles: o goleiro Wandell, o zagueiro Mateus Costa, o volante Steven, o meia Caio e os atacantes Kauã e Kevin. Em entrevista ao Esportes O POVO em ao final da temporada anterior , o treinador já havia expressado o desejo de contar mais com a jovialidade dos atletas Sub-20 em 2024.

O pontapé inicial para a pré-temporada foi dado no Ceará . Após uma série de atividades remotas, o grupo de jogadores alvinegros se apresentou nesta terça-feira, 2, em Porangabuçu para atividades presenciais. O goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Richardson, o meia Guilherme Castilho e os atacantes Pedrinho, Christian Barletta, Saulo Mineiro foram alguns dos veteranos que participaram da prática no clube. Dos recém contratados, o goleiro Fernando Miguel, o lateral-direito Raí Ramos, o meia Lourenço e o atacante Aylon também tiveram o primeiro momento de 2024 no CT Carlos de Alencar Pinto .

Nas atividades desta terça, 2, o elenco passou por um monitoramento. Logo depois, eles participaram de uma atividade de aquecimento no campo com o preparador físico do clube, Lucas Itaberaba. Após o aquecimento, os jogadores então realizaram atividades com a comissão técnica focadas em marcação em campo reduzido, que foi quando o técnico Vagner Mancini pôde ter o primeiro momento de 2024 no gramado com os jogadores.

Como o clube irá estrear na temporada somente no dia 22 de janeiro às 17h30min diante do Maracanã, no estádio Presidente Vargas pelo Campeonato Cearense, a comissão técnica avalia como imprescindível que os primeiros dias no CT sejam focados na aptidão dos atletas para treinos em campo e na agenda que virá a seguir.

"Dentro das atividades da semana, iremos dar ênfase aos exames médicos. Teremos os exames cardiológicos, testes ergométricos e algumas avaliações da fisioterapia, por exemplo. Também não deixaremos de trabalhar no campo. Os atletas estão aptos ao campo devido aos treinos remotos que fizemos. No decorrer da semana, iremos concluir o período de avaliações em torno do quarto dia. As avaliações acontecem no primeiro turno enquanto os treinos no campo serão durante a tarde, essas já implementando a ideia do treinador e a carga física voltada nas capacidades neuromusculares e cardiovasculares de cada atleta", explicou Lucas Itaberaba, preparador físico do clube.

Na temporada 2024, o Ceará disputa Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.