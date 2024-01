Ceará e Fortaleza aparecem entre os 32 melhores times femininos do país em ranking da CBF

As Alvinegras ocupam a 14ª colocação, tendo subido três posições desde o ranking de 2023. Já as Leoas pularam da 40ª colocação para a 31ª em 2024. O Guarani de Juazeiro, que participou do Brasileirão Feminino A3, aparece como novidade cearense na lista, sendo o 74° clube do ranking, enquanto a Menina Olímpica figura na 92ª colocação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o ranking de futebol feminino de 2024 com novidades para os clubes cearenses. Tanto Ceará quanto Fortaleza subiram posições e figuram entre os 32 melhores times da modalidade no país.

Na temporada 2023, o Ceará viveu percalços com o rebaixamento sem qualquer vitória no Brasileirão Feminino A1. A equipe alvinegra conseguiu se recuperar nos Estaduais, no entanto, quando venceu as edições do adulto e Sub-17 diante do Fortaleza. As Leoas disputaram o Brasileirão Feminino A2 e bateram novamente na trave pelo acesso.

A novidade no ranking da CBF ficou por conta da ausência do Caucaia. Por ter participado de várias edições do Brasileirão Feminino, a Raposa Metropolitana apareceu nos rankings dos anos anteriores, ainda que o projeto não esteja em execução atualmente. A equipe já chegou a ser o melhor time cearense do país, em 2020, quando ocupava a 25ª colocação na tabela.

FCF no Top-10 de Federações no Futebol Feminino

A Federação Cearense de Futebol também se destacou no ranking de futebol feminino divulgado pela CBF. A entidade local está no TOP-10, na 8ª colocação, sendo a segunda melhor nordestina na lista. Se comparado ao ranking de 2023, a FCF subiu uma posição.

Veja desempenho dos times cearenses no ranking da CBF de futebol feminino nos últimos anos:

Ranking 2024

14° - Ceará



26° - Fortaleza



74° - Guarani de Juazeiro



92° - Menina Olímpica

Ranking 2023

17ª - Ceará

31ª - Fortaleza

79ª - Menina Olímpica

95ª - São Gonçalo

96ª - Caucaia

Ranking 2022