Time de Tocantins que disputa a Copinha tem escudo em homenagem ao Ceará; entenda

Sparta, do Tocantins, tem o escudo semelhante ao do Ceará Crédito: Divulgação/Instagram / SD Sparta

O torcedor de olhos atentos que viu a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, deve ter notado a semelhança entre o escudo da Sparta, de Tocantins, e o do Ceará. Isso porque os dois símbolos possuem formas e cores praticamente idênticas e as semelhanças não são por acaso. O escudo da equipe tocantinense é uma homenagem ao Alvinegro de Porangabuçu. Em 2006, a Sociedade Desportiva Sparta foi fundada pelo ex-jogador de futebol Fernando Brasília, hoje presidente do clube. À época, ao formular o símbolo da equipe, o ex-atleta decidiu homenagear o pai, cearense e torcedor do Vovô, e o Grêmio, equipe que trabalhou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para isso, Fernando se inspirou no escudo do Ceará para moldar o do próprio clube. A parte dedicada ao Grêmio ficou na faixa azul, que destaca o nome da equipe quase no mesmo lugar em que o Vovô carrega o nome Ceará SC em seu símbolo.