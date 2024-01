Ceará tem acerto com mais quatro jogadores para 2024, diz diretor de futebol

As posições dos atletas contratados foram mantidas em sigilo pelo dirigente alvinegro, que não deu mais detalhes. No momento, o Ceará anunciou quatro reforços para o próximo ano: o goleiro Fernando Miguel, os meio-campistas Lourenço e Mugni, e o atacante Aylon. O lateral-direito Raí, do São Paulo, tem empréstimo encaminhado.

Trabalhando na reformulação do elenco para a temporada de 2024, o Ceará tem acerto com mais quatro jogadores, conforme dito por Haroldo Martins, diretor de futebol do Vovô, durante o almoço de fim de ano dos conselheiros.

Em contrapartida, 13 atletas que integraram o elenco de 2023 deixaram o Ceará. De forma mais recente, o zagueiro Tiago Pagnussat, anunciado pelo Avaí, e o meio-campista Jean Carlos, que defenderá o Juventude.

Executivo do Ceará promete contratações para todas as posições: "Do número 1 ao 11"



O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, em entrevista ao programa Esportes do POVO na última quinta-feira, 14, deu detalhes sobre a busca por reforços. O profissional afirmou que o Alvinegro vai realizar contratações para todas as posições do elenco.



“A gente está trazendo reforços para todas as posições. Todas as posições. Do número 1 ao 11. Ou já chegaram ou a gente vai trazer”. “Até o final do ano, até 31 de dezembro, espero com muita convicção anunciar mais um, dois, três ou quatro jogadores, não sei”, disse.

