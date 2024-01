Diretor do Ceará quer elenco com jogadores versáteis para 2024

Com exceção do goleiro Fernando Miguel, os meio-campistas Lourenço e Lucas Mugni e o atacante Aylon, anunciados pelo Ceará para 2024, conseguem atuar em mais de uma posição

O diretor Haroldo Martins, responsável pelo departamento de futebol do Ceará, participou do quadro “Cadeira Elétrica”, do programa Trem Bala, transmitido ao vivo no YouTube do O POVO Online, e revelou que as contratações visando 2024 estão seguindo o critério de versatilidade, além do técnico. A ideia é que o Alvinegro de Porangabuçu tenha um elenco capaz de desempenhar diversos papéis táticos, conforme a escolha do treinador Vagner Mancini.

O Ceará oficializou a contratação de quatro atletas até o momento. Com exceção do goleiro Fernando Miguel, os meio-campistas Lourenço e Lucas Mugni e o atacante Aylon conseguem atuar em mais de uma posição.

“Uma característica que está se buscando para a formação desse elenco, são jogadores versáteis, que possam jogar em mais de uma posição. O Lourenço, por exemplo, jogou originalmente de ponta-direita, lateral-direito, como meia-central e teve grande destaque, no Vila Nova e na Série B, como segundo volante, mas ele pode, eventualmente, fazer essas outras funções. O Mugni tem uma função parecida com o Lourenço, mas pela esquerda. Vem fazendo bons campeonatos como camisa oito, há muito tempo não é mais camisa 10, mas pode eventualmente fazer essa posição”, revelou Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará.