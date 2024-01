Ceará tem interesse na contratação do zagueiro Ramon Menezes, ex-CRB

O defensor chegaria para reforçar o sistema defensivo do Alvinegro de Porangabuçu que passa por reformulação visando 2024

Ramon Menezes tem vínculo com o Atlético-GO até dezembro de 2024. Revelado no Bahia de Feira, ainda tem passagens por Vitória-BA, Maccabi Tel Aviv (ISR) e Cruzeiro.

O Esportes O POVO apurou haver chance do negócio acontecer. Procurado pela reportagem, um membro da diretoria do Atlético-GO revelou que houve conversas entre Ceará e Atlético-GO pelo atleta, mas pontuou não ter nada adiantado entre os clubes.

O Ceará tem interesse na contratação do zagueiro Ramon Menezes . Pertencente ao Atlético-GO, o defensor disputou 15 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro pelo CRB, de Alagoas.

O defensor chegaria para reforçar o sistema defensivo do Alvinegro de Porangabuçu que passa por reformulação visando 2024. Para a posição, o técnico Vagner Mancini conta, no atual momento, com David Ricardo e Lucas Ribeiro. Jonathan e Yago Lincoln deverão ser integrados ao profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Até o momento, o Ceará anunciou quatro reforços: Fernando Miguel (goleiro), Lourenço e Lucas Mugni (meio-campistas) e Aylon (atacante). A equipe ainda tem negociação avançada com o São Paulo pelo lateral-direito Raí Ramos.