Ceará sonda Erison, do Botafogo, mas vê salário e concorrência como empecilhos

Buscando qualificar o setor ofensivo da equipe para 2024, o Ceará tem monitorado opções no mercado que cheguem para disputar a artilharia da próxima temporada. Com isso, o Esportes O POVO apurou que o Vovô sondou a situação do atacante Erison, atleta do Botafogo que atuou pelo São Paulo em 2023.

Os principais empecilhos que tornaram o negócio difícil para o Ceará foram a alta pedida salarial do atleta e a concorrência pela contratação. Atualmente, além da sondagem do Alvinegro, o atacante tem propostas do exterior e de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, para onde o atleta volta sua preferência de destino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme apurou o Esportes O POVO, o Botafogo não pretende permanecer com o atleta para 2024 e deseja, inicialmente, buscar um novo empréstimo. A venda não foi descartada e o São Paulo ainda não definiu o interesse de renovação ou não do empréstimo.