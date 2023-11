Sem Saulo e Barletta, Mancini viaja com problemas ofensivos para encarar o Botafogo-SP

Vagner Mancini vai liderar reformulação no Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

O substituto natural no elenco seria Chrystian Barletta, mas o jovem atacante está lesionado e não será opção para o duelo contra o Botafogo-SP. Maior investimento do Alvinegro no ano (R$ 6,6 milhões), o camisa 30 chegou a assumir a titularidade pelo lado direito do setor ofensivo, fazendo com que Erick fosse deslocado para a esquerda, dinâmica que funcionou inicialmente. As alternativas, então, ficam restritas, mas ainda com um leque interessante de possibilidades. Dentre elas, a com maior força é a de Chay ocupando o espaço de Erick. O meia já desempenhou a função em outras oportunidades na carreira, inclusive no Ceará ao longo da temporada, e deve ser o escolhido por Mancini. A boa atuação do camisa 14 na última rodada, na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, também é um fator que pode pesar na decisão de Mancini. Contra o rival pernambucano, o meio-campista fez um belo gol e foi bem participativo nas articulações ofensivas do Vovô. Há ainda a opção de Pedrinho, que tem tido mais espaço nas partidas desde a chegada de Mancini e vem tentando se firmar na equipe. Warley, ponta-direita de origem — atualmente consolidado como lateral —, também é uma alternativa, mas com menores probabilidades.