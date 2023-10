Ceará anuncia saída antecipada de Erick, que tem pré-contrato com São Paulo

Com a camisa do Ceará, Erick conquistou a Copa do Nordeste 2023, sendo protagonista e artilheiro com cinco gols. O atleta ainda distribuiu três assistências

O Ceará anunciou nesta segunda-feira, 30, a liberação do atacante Erick. Com pré-contrato assinado com o São Paulo para 2024, o atacante, de 25 anos, disputou 111 partidas, com 23 gols marcados e 16 assistências.

Em 2023, atuou em 52 partidas, por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro, registrando 18 gols e 14 assistências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a camisa do Ceará, Erick conquistou a Copa do Nordeste 2023, sendo protagonista e artilheiro com cinco gols. O atleta ainda distribuiu três assistências.