CBF define arbitragem para partida entre Ceará e Botafogo-SP pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho, de 27 anos, será o árbitro da partida entre Ceará e Botafogo-SP, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 17 horas, em Ribeirão Preto-SP.

O duelo entre Ceará e Botafogo-SP será a 15ª partida apitada por Paulo Belence na temporada 2023. O árbitro atuará pela primeira vez em um jogo do Alvinegro do Porangabuçu.

Em 2023, Paulo Belence distribuiu 93 cartões amarelos e um cartão vermelho nas partidas em que esteve em ação.

O VAR será comandado pelo árbitro de Minas Gerais, Daniel Victor Costa Silva. O assistente do VAR será Marcus Vinícius Gomes, enquanto o observador do VAR, Vanderlei Martinucho. Ana Karine Marque Valentim foi designada para ser a assessora da equipe de arbitragem.

O Ceará está na 11ª posição com 46 pontos somados em 34 partidas. Já o Botafogo-SP, com o mesmo número de jogos, ocupa a 12ª colocação com a mesma pontuação. O saldo de gols dá a vantagem ao Alvinegro do Porangabuçu na tabela.