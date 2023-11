Ceará tem 100% de aproveitamento em duelos contra Botafogo-SP; relembre jogos

Nesta temporada, após 21 anos, as equipes voltaram a se reencontrar. Em duelo realizado no dia 7 de julho, o Vovô venceu por 3 a 0, com gols de Nicolas, Léo Santos e David Ricardo

O Ceará entra em campo no próximo sábado, 4, às 17 horas (de Brasília), contra o Botafogo-SP, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Diante do Tricolor, o Alvinegro de Porangabuçu nunca sofreu derrotas, conquistando três vitórias em três partidas.

A primeira partida entre Ceará e Botafogo-SP aconteceu em 1978, pela Série A, com o Ceará vencendo por 2 a 1. No segundo encontro, goleada por 6 a 1, pela Série B de 2002.

Nesta temporada, após 21 anos, as equipes voltaram a se reencontrar. Em duelo realizado na Arena Castelão, no dia 7 de julho, o time cearense venceu por 3 a 0, com gols de Nicolas, Léo Santos e David Ricardo.