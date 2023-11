Ceará embarca para enfrentar o Botafogo-SP pela 35ª rodada da Série B

Os desfalques do Alvinegro são o atacante Barletta e o volante Caíque, ambos lesionados. O atacante Saulo Mineiro e o zagueiro Lucas Ribeiro estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No embate pelo primeiro turno da Série B, o Vovô venceu os paulistas por 3 a 0 no Castelão.

A delegação do Ceará embarcou no início da tarde desta quinta-feira, 2, rumo a Ribeirão Preto, onde enfrentará o Botafogo-SP pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A previsão da chegada dos alvinegros a terras paulistas é de 16h30min.

O Ceará está na 11ª posição com 46 pontos somados em 34 partidas. Já o Botafogo-SP, com o mesmo número de jogos, ocupa a 12ª colocação com a mesma pontuação. O saldo de gols dá a vantagem ao Alvinegro do Porangabuçu na tabela.

Ceará tem 100% de aproveitamento em duelos contra Botafogo-SP; relembre jogos

Diante do Tricolor, o Alvinegro de Porangabuçu nunca sofreu derrotas, conquistando três vitórias em três partidas.

A primeira partida entre Ceará e Botafogo-SP aconteceu em 1978, pela Série A, com o Vovô vencendo por 2 a 1. No segundo encontro, goleada por 6 a 1, pela Série B de 2002.

Nesta temporada, após 21 anos, as equipes voltaram a se reencontrar. Em duelo realizado na Arena Castelão, no dia 7 de julho, o time cearense venceu por 3 a 0, com gols de Nicolas, Léo Santos e David Ricardo.