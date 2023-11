Sem Barletta e Caíque, Ceará conta com quatro retornos em treino de olho no Botafogo-SP

O zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral-esquerdo Willian Formiga e os volantes Breno e Zé Ricardo , recuperados de lesões, estão novamente à disposição após ficarem fora da vitória por 2 a 1 sobre o Sport , na última sexta-feira, 27. Os defensores tinham sofrido lesões musculares, enquanto Zé teve inflamação no joelho e Breno estava com desconforto muscular.

Em preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, no próximo sábado, 4, às 17 horas, pela 35ª rodada da Série B, o Ceará realizou mais um treino em Porangabuçu, na tarde desta quarta-feira, 1º, e contou com novidades. Ainda sem dois jogadores entregues ao departamento médico, o Alvinegro teve quatro retornos na atividade e quatro atletas das categorias de base.

A ausência do camisa 30 dificulta a missão do técnico Vagner Mancini de repor a saída de Erick, que era titular absoluto do time. No início desta semana, o atacante, que tem pré-contrato com o São Paulo para 2024, pediu liberação antecipada e se despediu de Porangabuçu.

Para integrar a atividade, Mancini contou com os goleiros Pedro e Mário, o zagueiro Yago e o atacante Ezequiel, todos oriundos da base do Ceará. O defensor e o atacante ficaram no banco de reservas na partida contra o Leão da Ilha do Retiro, na semana passada, no Castelão.

Na manhã desta sexta-feira, 2, o Vovô realiza o último treino antes do embarque para São Paulo. O embate contra o Botafogo-SP, no sábado, será no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN