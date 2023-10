Ceará vence o Sport no Castelão e encerra jejum de vitórias na Série B

O último triunfo do Vovô havia sido contra o Londrina, no dia 6 de setembro, pela 27ª rodada. Naquela oportunidade, o time cearense superou o adversário pelo placar de 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas. A vitória desta noite, contra o Sport mantém os comandados de Vagner Mancini na 11ª colocação, mas agora com 46 pontos.

O jogo

Os minutos iniciais na Arena Castelão foram movimentados. As duas equipes buscavam manter a posse de bola para criar oportunidades perigosas no campo ofensivo. Quem chegou ao ataque pela primeira vez foi o Ceará. Chay recebeu sozinho na intermediária e arriscou. Denis estava atento e defendeu o chute forte do adversário.

O Alvinegro seguiu no ataque e, dois minutos depois, já abriu o placar. Após escanteio cobrado por Jean Carlos do lado direito, Chay acertou um voleio para superar o goleiro Denis e inaugurar o marcador no Gigante da Boa Vista. Um defensor do Sport ainda tentou estragar o golaço do meia do Vovô, mas o corte aconteceu após a bola ultrapassar a linha.

A alegria dos torcedores do Ceará durou pouco. Aos 15 minutos, o Sport chegou ao gol de empate com Jorginho. O lateral Nathan Mendes arrancou pela esquerda do campo e cruzou com perfeição na cabeça do meia, que finalizou no contrapé do goleiro Richard.

Após o gol de empate, as duas equipes demonstraram insatisfação com o placar. O Sport se lançou ao ataque, mas Edinho parou em Richard após chute perigoso da ponta da área, aos 25 minutos. O Ceará logo respondeu. Jean Carlos cobrou falta com perigo, na direção do ângulo, obrigando Denis a fazer um milagre.

Os minutos finais do primeiro tempo ficaram marcados pela briga física entre as equipes. Após quase 30 minutos de boas chances de gol, a partida passou a ficar bastante faltosa, totalizando 25 faltas - 14 do Ceará e 11 do Sport.

A estrela do goleiro Denis seguiu brilhando na segunda etapa após boas intervenções antes do intervalo. Aos 15 minutos, Saulo Mineiro finalizou alto de dentro da grande área e o arqueiro precisou se esticar todo para defender com a ponta dos dedos.