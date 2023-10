Ceará aguarda decisão de Ricardinho para compor diretoria de futebol

Ricardinho teve despedida no Ceará. Ele irá defender o Botafogo-RJ em 2021 Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará segue aguardando a decisão do Ricardinho para integrar a diretoria de futebol em 2024. Aos 37 anos, o meio-campista tem interesse em continuar a trajetória em campo por mais uma temporada, tendo, inclusive, recebido proposta de alguns clubes. A diretoria alvinegra está em contato direto com o atleta enquanto aguarda a definição do seu futuro. Em 2023, Ricardinho atuou por Paysandu e Floresta. Na última semana, o ex-meia do Ceará esteve presente na Arena Pantanal, em Cuiabá, a convite do ex-lateral Eric, pai do atacante Rodrygo. Na ocasião, Ricardinho presenteou o atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira, além de seus familiares, com uma camisa do Alvinegro de Porangabuçu personalizada com nomes.