Planejamento familiar de Fernando Prass o distancia de cargo na diretoria do Ceará

O ex-goleiro Fernando Prass não deve assumir o cargo de executivo de futebol do Ceará. Apesar do convite realizado pela cúpula alvinegra, Prass pretende seguir morando em São Paulo pelos próximos dois anos, devido a um planejamento familiar.

Com a impossibilidade do ex-atleta, o Ceará segue no mercado procurando três profissionais para os seguintes cargos: diretor-executivo (CEO), executivo de futebol e coordenador de futebol. O presidente João Paulo Silva segue conversando com pessoas da área para “dar um tiro certo”. A diretoria adota cautela para definir o planejamento visando 2024.

É certo para a cúpula alvinegra que o técnico Vagner Mancini participará do planejamento junto aos profissionais que serão contratados para compor a diretoria de futebol. Vale ressaltar que todos os cargos listados acima e que estão vagos no clube serão remunerados.