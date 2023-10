Ceará adota cautela para formar nova diretoria e busca "tiro certo" no mercado

Imagem da sede do Ceará Crédito: Divulgação/Ceará

Presidente do Ceará, João Paulo segue buscando profissionais no mercado para preencher os cargos vagos na diretoria do clube e departamento de futebol. O mandatário, no entanto, adotou uma postura cautelosa para minimizar a possibilidade de erros e, por consequência, dar um tiro certeiro. Apesar da calma para escolher os novos nomes, João Paulo tem mantido conversas frequentes com diversos profissionais. Ele, inclusive, esteve recentemente em São Paulo para conversar com algumas pessoas do mercado, mas sem tomar, ainda, uma decisão final. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o próximo ano, 2024, o Ceará reduziu pela metade o número de pastas na diretoria — saiu de 16 para oito — e contará com a presença de um diretor-executivo, chamado internamente de “CEO”, um executivo de futebol e coordenador de futebol. Estes dois últimos não fazem parte da diretoria institucional do Vovô e serão remunerados.